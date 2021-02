Door Saharastof werd Nederland zondag getrakteerd op een bijzonder kleurrijke zonsopgang. Ook de komende dagen is de kans groot dat de zonsopkomst en -ondergang extra rood kleuren, meldt Weerplaza. Hoe komt deze stof hier eigenlijk terecht en waarom kleurt het de lucht zo mooi?

De stof die zich op dit moment in onze atmosfeer bevindt is helemaal vanuit Noord-Afrika komen aanwaaien. Door grootschalige zandstormen in de Sahara is het stof opgenomen in luchtstromen die lucht verplaatsen naar Europa. Dat gebeurt op zo'n 5 tot 10 kilometer hoogte.

Saharastof wordt ook vaak Saharazand genoemd. We spreken echter bewust over stof omdat zanddeeltjes te zwaar zijn om de tocht door de lucht te maken.

Wanneer er veel Saharastof in de lucht is kan de zonsopkomst of zonsondergang extra rood zijn. Als de zon laag staat moet het licht namelijk een langere baan door de atmosfeer afleggen voordat het ons oog bereikt.

Het Saharastof breekt dan het licht en houdt een groot deel van het kleurenspectrum tegen. Juist het rode licht is niet gevoelig voor het stof en bereikt makkelijker ons oog. Hierdoor zien we de zonsondergang roder.

NU.nl-lezer Jeroen Rossum maakte zondagochtend deze foto bij de Botlekbrug in Rotterdam. NU.nl-lezer Jeroen Rossum maakte zondagochtend deze foto bij de Botlekbrug in Rotterdam. Foto: NU.nl/Jeroen Rossum

Saharastof is niet gevaarlijk, soms wel hinderlijk

Het Saharastof in onze atmosfeer is niet gevaarlijk omdat het over het algemeen hoog in de lucht hangt. Maar het kan wel hinderlijk zijn. Zeker als het ook gaat regenen: met de regendruppels komt een deel van het stof naar beneden en levert flink wat vlekken op, bijvoorbeeld op auto's en tuinmeubels.

Een paar keer jaar komt het voor dat er veel Saharastof in de lucht zit. Het is dus niet uniek, maar de ene keer is het effect sterker dan de andere keer omdat de hoeveelheid stof varieert.