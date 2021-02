De medische toestand van de baby die zondagavond in een ondergrondse container in Amsterdam is gevonden, is stabiel. Het pasgeboren meisje ligt in het ziekenhuis, zo laat de politie maandag weten.

Zondag rond 22.40 uur belde iemand de hulpdiensten, omdat hij of zij sterk het vermoeden had dat er geluiden van een huilende baby uit de container kwamen.

"De brandweer haalde uiteindelijk een grote gele Jumbo-shopper uit de vuilcontainer waar de baby in werd aangetroffen", aldus de politie.

Agenten hebben het meisje snel ingepakt in hun jassen, waarna de baby is overgebracht naar het ziekenhuis.

De container waarin het meisje is aangetroffen, staat aan de Meernhof in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. De politie is "heel hard op zoek naar getuigen en personen die meer weten".