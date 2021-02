In een container aan de Meernhof in Amsterdam Zuidoost is zondagavond een baby gevonden, meldt de politie. De baby werd rond 23.00 uur aangetroffen. Met hulp van de brandweer is het kindje uit de container bevrijd.

De baby zou nog in leven zijn en is direct naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. De straat is hiervoor afgezet.

De leeftijd en geslacht van het kind zijn niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe lang het kind in de container heeft gelegen.