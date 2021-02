Nog geen week nadat Nederland massaal het ijs op ging om te schaatsen, kregen we dit weekend te maken met het eerste echte lenteweer van 2021: niet eerder waren de temperaturen op 21 februari zó hoog, liet Weerplaza zondag weten. Het zachte lenteweer blijft ook komende week nog aanhouden, maar in de loop van de week wordt het weer wel geleidelijk minder zacht.

Na een nacht waarin het kwik op veel plaatsen naar 4 tot 8 graden daalt, wordt het maandag opnieuw zeer zacht. De temperaturen lopen uiteen van 10 graden in het Waddengebied tot regionaal 19 graden in delen van Brabant en Limburg. In open gebieden is het iets frisser door een zwak tot matige zuidenwind.

Ook dinsdag houdt het zachte weer aan: in het zuiden kan het dan zelfs rond de 20 graden worden. Het blijft droog, maar wel kan er iets meer bewolking zijn, zegt Weerplaza. Een soortgelijk weerbeeld is woensdag te zien, met temperaturen boven de 15 graden.

De tweede helft van de week wordt iets minder zacht. Donderdag stijgt het kwik naar een maximum tussen de 12 en 14 graden. Daarbij blijft het wel droog en zijn er perioden met zon.

Vrijdag wordt het dan echt minder zacht met temperaturen tot 10 graden. Ondanks dat het kouder wordt, blijft het naar verwachting wel rustig en droog weer.

