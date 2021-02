Opnieuw trokken zondag veel mensen naar stranden, bossen en andere natuurgebieden om van het fraaie lenteweer te genieten. Dat leidde op sommige plekken in het land tot overvolle parkeerplaatsen. Ook sloten een aantal gemeentes wegen af en werden inwoners gevraagd om rustigere gebieden op te zoeken.

Bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de wegen naar het Kralingse Bos zondagochtend werden afgesloten en de gemeente afraadde met de auto naar het strand van Hoek van Holland te gaan vanwege drukte.

Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders zondag toezicht. In de gemeente Zandvoort werd het bij de parkeerplaats van de Waterleidingduinen zondagochtend even te druk, net als een dag eerder. Er waren volgens een woordvoerder geen handhavingsacties nodig, en bezoekers hielden zich goed aan de 1,5 meter afstand.

Rond 15.00 uur was het nog steeds erg druk op de wegen naar de kust in Noord-Holland. Zowel op de N200 (van Heemstede naar Zandvoort) als op de N201 (van Haarlem naar Bloemendaal) kwam het verkeer vast te staan, meldt de ANWB.

75 Nederlanders genieten van vroeg lenteweer in Scheveningen

Extra parkeerplekken langs de kust

Volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten werden er aan de kust extra parkeerplaatsen opengezet, bijvoorbeeld in de Zuid-Hollandse duinen. "De reguliere parkeerplaatsen waren onvoldoende. Dat is iets wat we normaal gesproken op extreem zomerse dagen meemaken." De drukte leidde niet tot problemen. "Het was behoorlijk druk, maar plezierig", aldus de woordvoerder.

Ook in natuurgebieden in Twente, bij de Drentsche Aa en de Lage Vuursche in Baarn waren de parkeerplekken overvol. De gemeente Baarn riep mensen aan het eind van de ochtend op niet meer naar het dorp te komen, en verkeersregelaars hielden auto's tegen. Zo'n twee uur later was het weer rustig in het centrum van het dorp.

Te druk in Amsterdam, Vondelpark populair

De gemeente Amsterdam laat weten dat het rond 17.00 uur op sommige plekken te druk was in de stad. "Ga weg als het te druk is en houd je aan de coronamaatregelen", aldus de gemeente op Twitter. Vooral het Vondelpark, Oosterpark en de Weesperzijde zijn populair.

In Eindhoven en Woensdrecht werd zondagmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nooit eerder werd zo'n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Zaterdag was de eerste officiële zachte dag van het jaar, waarvoor een temperatuur van 15 graden in De Bilt nodig is.