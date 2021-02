Bij het weerstation in De Bilt is zondag om 12.40 uur een temperatuur van 15 graden gemeten, wat volgens Weerplaza een nieuw record is. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het niet eerder zo warm geworden op 21 februari.

"We hebben te maken met een uitzonderlijk vroege periode van voorjaarsweer", zegt Weerplaza. Zaterdag werd al een temperatuur van 15,9 graden bereikt in De Bilt. In Brabant werd het zelfs bijna 18 graden.

Het weerbureau verwacht dat het vorige record van 14,8 graden, behaald op 21 februari 1949, zondag met enkele volle graden verbeterd wordt.

Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen eropuit trekken. Op het strand en de boulevard van Scheveningen is het erg druk. Inmiddels is zelfs de parkeerplaats bij het strand van Noordwijk vol, zo meldt de gemeente.

Ook de parkeerplaatsen bij de Posbank zijn vol. "Om gevaarlijke situaties te voorkomen, sluiten we daarom de Posbank af voor gemotoriseerd verkeer", zo laat de gemeente Rheden weten.