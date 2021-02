De politie schrijft vanaf maandagochtend 7.00 uur geen boetes uit voor kleine vergrijpen uit protest tegen het muurvaste cao-overleg met het kabinet, hebben de vakbonden laten weten. Deze actie kan volgens de bonden worden beschouwd "als opmaat naar verdere acties".

Het gaat bij de actie om vergrijpen als geen richting aangeven, in een portiek rondhangen of door rood fietsen op een rustige weg.

De politievakbonden zijn boos dat het kabinet weigert "met een fatsoenlijk loonaanbod over de brug te komen". Eerder deze maand trokken de bonden zich terug uit het cao-overleg en kondigden ze acties aan. Deze zullen vooralsnog publieksvriendelijk zijn.

De politie benadrukt overigens dat boetes "in principe" niet worden uitgedeeld, maar dat het nog altijd wel kan gebeuren. Dat gebeurt in principe alleen bij grove schendingen van de openbare orde, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen.

"Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon, met daarop informatie over dit vakbondsprotest", laten de bonden weten.

Bonden vegen voorstel van kabinet van tafel

Justitieminister Ferd Grapperhaus en de bonden bevinden zich in een impasse over een loonsverhoging. Vanuit de overheid is een verhoging met 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen een verhoging met 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen, van 350 euro en 300 euro.

De bonden hadden het kabinet tot vrijdag de tijd gegeven om met "een acceptabele loonsverhoging" te komen, maar dat is volgens hen niet gebeurd.

"De werkdruk bij de politie was voorafgaand aan de pandemie al zorgwekkend genoeg", aldus de vakbonden. "Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de belasting van de politiemedewerkers alleen maar toegenomen. Naarmate de beperkingen ingrijpender werden en stringente handhaving noodzakelijker, kwam de politie steeds meer als uitvoerende instantie in beeld, en in de frontlinie."

Ook bij vorige cao-onderhandelingen protesteerden agenten

Bij de vorige cao-onderhandelingen voerde de politie stevig actie. De bonden dreigden toen zelfs met de zwaarste protestactie die ze ooit zouden hebben gebruikt: een heel weekeinde alleen nog bij echte nood uitrukken. Dat ging op de valreep niet door, in september 2018 werd toch nog een akkoord gesloten.

Het politiekorps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.