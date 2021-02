Maastricht Aachen Airport (MAA) wil tekst en uitleg geven aan de inwoners van Meerssen, die zaterdag werden opgeschrikt nadat talloze vliegtuigonderdelen vanuit de lucht in het dorp vielen. Daarbij raakten een vrouw en een kind lichtgewond.

"Al onze aandacht gaat nu eerst uit naar de directbetrokkenen van dit incident. We proberen momenteel in contact te komen met de mevrouw en de ouders van de jongen die gisteren verwondingen opliepen", laat een woordvoerder van de luchthaven zondag weten.

Voor volgende week is een online informatiebijeenkomst gepland. Dan wil het vliegveld voor zover mogelijk toelichten wat er gebeurd is. De precieze datum moet nog worden vastgesteld, maar inwoners kunnen nu al hun vragen opsturen naar MAA.

Het zou mis zijn gegaan bij een viermotorig Boeing 747-400-vrachtvliegtuig, dat vanaf Maastricht was opgestegen en koers zette naar New York. Inwoners konden vanaf de grond harde knallen horen en zagen steekvlammen uit de motor van het vliegtuig komen. Volgens een bewoner volgde daarna "een regen van brokstukken".

Inwoners vluchtten voor gloeiend hete brokstukken

Inwoners zouden naar beschutte plekken zijn gerend om zich tegen de omlaag keilende metalen brokstukken te beschermen. De stukken die omlaag kwamen en op de grond, auto's, mensen en daken vielen, waren gloeiend heet.

Burgemeester Mirjam Clermonts erkende al eerder dat de schrik er goed in zat. "Ze hebben dit heel intens beleefd."

Het vliegtuig moest een voorzorgslanding maken in het Belgische Luik. De luchtvaartpolitie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn onderzoeken gestart naar het incident. De politie onderzoekt of er sprake is van "verwijtbare schuld", terwijl de OVV feiten verzamelt om te bepalen of een uitgebreid onderzoek nodig is.