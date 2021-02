Op de Overtoom in Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag om 2.05 uur een plofkraak plaatsgevonden op een pinautomaat van een avondwinkel. Het pand heeft flinke schade opgelopen, meldt de politie.

Agenten hebben drie verdachten aangehouden. Het is niet duidelijk of nog meer mensen betrokken waren bij de plofkraak.

De politie schrijft op Twitter dat nog niet bekend is of er iets buit is gemaakt. Diverse specialistische eenheden verrichten ter plaatse onderzoek.