De afdeling luchtvaarttoezicht binnen de nationale politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn onderzoeken gestart naar het incident in de Limburgse plaats Meerssen. Zaterdag vielen vliegtuigonderdelen vanuit de lucht in het dorp nabij Maastricht, tot schrik van de inwoners. De oorzaak van het voorval is nog onbekend.

Na een explosie in de motor van een vrachtvliegtuig vielen talloze onderdelen als een regen op de plaats neer. "Ze hebben dit heel intens beleefd. De schrik zit er goed in", zei burgemeester Mirjam Clermonts. Een vrouw en een kind raakten lichtgewond.

Vanwege het mooie weer waren veel mensen buiten. Inwoners hoorden plots harde knallen en zagen hoe steekvlammen uit de motor van het vliegtuig kwamen.

"Een regen van brokstukken", zei een bewoner. Mensen renden naar beschutte plekken om zich tegen de omlaag keilende metalen brokstukken te beschermen. De stukken die omlaag kwamen en op de grond, auto's, mensen en daken vielen, waren gloeiend heet.

Het zou gaan om een viermotorig Boeing 747-400-vrachtvliegtuig met bestemming New York. Het toestel heeft na de explosies een voorzorgslanding gemaakt in het Belgische Luik.

Politie onderzoekt 'verwijtbare schuld'

De OVV is een verkennend onderzoek gestart, wat inhoudt dat onderzoekers de feiten verzamelen om te bepalen of er een uitgebreid onderzoek nodig is. Daarvoor gaat de OVV gesprekken aan met de plaatselijke autoriteiten, de hulpdiensten en de luchthaven. De luchtvaartpolitie bekijkt "of er sprake is van verwijtbare schuld".

De politie in Limburg roept inwoners van Meerssen op gevonden brokstukken te laten liggen en de politie te waarschuwen over de vondst.