Complotdenkers die geloven dat er satanisten in een netwerk samenwerken om kinderen te misbruiken en te vermoorden, hebben de afgelopen weken meerdere graven en monumenten bestookt. Bij onder meer de gedenkstenen van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen zijn bloemen neergelegd, zo schrijven meerdere media waaronder Nieuwsuur zaterdag.

Ook een begraafplaats in Bodegraven wordt bezoedeld door de complotdenkers, die naast bloemen ook teksten over kindermisbruik achterlaten.

Volgens het AD en Nieuwsuur is Bodegraven in beeld gekomen omdat een man een tijd geleden heeft beweerd dat hij gezien heeft hoe mensen uit de plaats zijn misbruikt.

Sinds enkele weken worden bij alle graven van jong overleden mensen in de plaats bloemen en brieven neergelegd, waarin onder meer Jaap van Dissel van het RIVM aangewezen wordt als satanist en pedofiel. Een woordvoerder bevestigt aan de krant dat er aangifte is gedaan van smaad.

Ook de gemeente heeft aangifte gedaan. Medewerkers zouden de afgelopen weken soms wel twintig keer per dag gebeld worden door complotdenkers die schelden en bedreigen, zo schrijft Trouw.

De complotdenkers zouden verwijzen naar samenzweringstheorie Qanon, die is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Die theorie beschrijft dat er een wereldwijde elite is die aan ritueel satanisch kindermisbruik doet. Vorig jaar hebben complotdenkers meerdere demonstraties onder het mom van #savethechildren in Nederland gehouden.