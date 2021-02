In De Bilt is zaterdag om 13.10 uur 15 graden Celsius gemeten, waardoor er sprake is van het eerste lenteweer van 2021. Het is de eerste officiële zachte dag van het jaar. Omdat de meteorologische lente nog niet begonnen is, kan nog niet gesproken worden van een eerste lentedag.

De relatieve warmte is een groot verschil met een week geleden. Vorige week zaterdag daalde het kwik nog naar ongeveer -10 graden in De Bilt.

De eerste zachte dag komt relatief vroeg in het jaar, namelijk 2,5 week eerder dan gemiddeld. Mogelijk stijgt het kwik nog verder gedurende de dag, tot zelfs 19 graden in het zuidoosten van Nederland.

De vroegste lentetemperatuur ooit in De Bilt werd gemeten op 13 januari 1993. Het werd toen 15,1 graden. Dit is ook de enige officiële zachte dag in januari.

Natuur komt 'tot leven', minder fijn voor mensen met hooikoorts

Omdat de warmte mogelijk een week aanhoudt, verwacht Weerplaza dat de natuur "tot leven" zal komen. Gras gaat weer groeien en de sapstromen van onder meer fruitbomen en klein struikgewas zullen snel op gang komen, wat op korte termijn tot de vorming van knoppen en ook zelfs al bloesem kan leiden.

Het weer is minder fijn voor mensen met hooikoorts, omdat boompollen ook weer zullen opduiken. Ook wordt er na donderdag voorlopig geen regen meer verwacht, waardoor de concentratie pollen alleen maar zal toenemen.