De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag uit voorzorg 64 woningen ontruimd van een flat aan de Eper Veste in het Gelderse Epe. In een inpandige meterkast was brand ontstaan. Twee bewoners zijn voor controle naar het ziekenhuis, een andere bewoner die rook had ingeademd kon ter plaatse worden nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand ontstond om 4.30 uur 's nachts en was omstreeks 5.45 uur weer onder controle. De brandweer begon daarna met het ventileren van het gebouw. Ook worden metingen uitgevoerd op koolmonoxide.

Vanwege de rookontwikkeling werd opgeschaald naar een grote brand, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Bij het blussen waren meerdere blusvoertuigen en hoogwerkers betrokken.

De bewoners van de woningen zijn opgevangen in de flat zelf en in een nabijgelegen sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer zij weer terug mogen naar hun woning.