In de ochtend trekken eerst nog wat wolkenvelden over het land, maar het blijft droog. Op de meeste plekken breekt de zon in de middag flink door en krijgt Nederland te maken met echt lenteweer, aldus Weerplaza.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

De temperatuur is zaterdag 10 tot 12 graden op de Waddeneilanden en 13 tot 17 graden elders.

De wind vanuit het zuiden is matig langs de kust, kracht 3 tot 4. Rond het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, kracht 5.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.