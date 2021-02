De mutsen en sjaals zijn pas net van zolder of de korte broeken kunnen alweer uit de kast. Nederland krijgt komend weekend namelijk te maken met het eerste échte lenteweer van 2021, meldt Weerplaza vrijdag.

Op veel plaatsen stijgt het kwik dit weekend naar 15 tot 17 graden. Het is bovendien zonnig en droog. In Limburg kan het zondagmiddag zelfs 19 graden worden. Dat is een heel verschil met vorig weekend, toen het nog vroor en op veel plekken in Nederland werd geschaatst.

De warme lucht waar ons land zaterdag en zondag mee te maken krijgt, is afkomstig uit het noorden van Afrika. Doordat de wind uit het zuiden komt, kan de temperatuur in het noordwesten van Nederland soms flink achterblijven. Dat komt volgens Weerplaza doordat de wind over het nog ronduit koude water van het Markermeer, IJsselmeer en de Waddenzee gaat waaien.

Desondanks is de kans groot dat er weerrecords gaan sneuvelen, aldus Weerplaza. "Op zowel 21 als 22 februari staan de huidige records totaal niet scherp (veelal tussen 14 en 15,5 graden), dus dat moet makkelijk lukken."

De vroege voorjaarstemperaturen zijn uitzonderlijk, maar niet uniek, meldt Weerplaza. Zo werd vorig jaar op 16 februari 19 graden gemeten in het zuidoosten. Die dag stormde het echter en ging zachte lucht gepaard met bewolking en regen. Hierdoor viel er weinig te genieten. Komend weekend is dat anders, want dan zal het echt even lente zijn, aldus de weerdienst.

Mogelijk blijft het ook na het weekend lenteachtig. Bij zulk weer zal de natuur "een flinke stoot" krijgen. Dat betekent ook dat hooikoorts de kop op kan steken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. De hazelaar en de els komen als eerste op gang, maar de graspollen laten niet lang op zich wachten.