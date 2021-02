Een 38-jarige man is vrijdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor het mishandelen van een buschauffeur vanwege een ruzie over een mondkapje. De rechtbank acht poging tot doodslag bewezen.

Het incident vond afgelopen oktober in Amsterdam plaats. De chauffeur had de man aangesproken op het niet juist dragen van zijn mondkapje, waarna hij de chauffeur aanviel.

De 67-jarige buschauffeur raakte daarop buiten bewustzijn. De dader is vervolgens op het hoofd en het bovenlichaam van de chauffeur gaan staan. De chauffeur liep meerdere verwondingen op en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De straf is net zo hoog als de eis van het Openbaar Ministerie. De man is door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard, wat ook is meegenomen in de strafeis.