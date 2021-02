In Vianen is een tweede grafveld gevonden, meldt de gemeente Vijfheerenlanden vrijdag. Eind vorig jaar ontdekten archeologen in hetzelfde gebied al een achttiende-eeuws veld met 81 graven.

Hoe groot het nieuwe grafveld is, moet blijken uit onderzoek met onder meer een grondradar, aldus de gemeente. Het grafveld is gevonden boven het eerste grafveld, dat inmiddels is opgegraven (foto).

Het tweede grafveld is ontdekt tijdens het archeologische onderzoek naar het eerste veld. De gemeente hield de vondst enige tijd stil omdat de grondeigenaar eerst op de hoogte moest worden gesteld.

In het in november gevonden massagraf in Vianen liggen vermoedelijk de stoffelijke resten van Britse soldaten die zijn gesneuveld tijdens de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797). Een deel van die oorlog is in Nederland uitgevochten. Bij de restanten van het voormalige kasteel Batestein bevond zich in die tijd een Brits militair veldhospitaal.

Er is geen aanleiding om het tweede grafveld bloot te leggen. Het behoud van archeologische resten in de bodem heeft altijd de voorkeur, zegt de gemeente. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog niet bekend.