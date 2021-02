Jan Mans, de oud-politicus die tijdens de vuurwerkramp in 2000 burgemeester van Enschede was, is donderdagavond overleden. Dat laat de Limburgse gemeente Meerssen vrijdag weten. Hij is tachtig jaar oud geworden.

Mans zou ernstig ziek zijn geweest. Hij is in zijn woonplaats Meerssen overleden.

Mans verwierf vooral bekendheid door zijn optreden als burgemeester tijdens de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Door de explosie van een vuurwerkopslagplaats van S.E. Fireworks kwamen 23 mensen om het leven en veranderde de Enschedese woonwijk Roombeek in een rampgebied.

Als gevolg daarvan veranderde het denken van Mans over veiligheid en crisisbeheersing. Zo was hij in 2007 de oprichter van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing.

Hoewel het optreden van Mans tijdens de ramp lof oogstte, zwol de kritiek op de gemeente na de ramp aan. Ze werd onder meer verweten niet goed te hebben toegezien op de opslag van het zware vuurwerk midden in de woonwijk.

Mans was (waarnemend) burgemeester in tal van gemeenten

Naast burgemeester van Enschede was PvdA'er Mans onder meer burgemeester in Meerssen en Kerkrade, en later waarnemend burgemeester in Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda. Verder was hij een tijd voorzitter van de Limburgse Kamer van Koophandel.

In Maastricht was hij in 2010 waarnemer na het gedwongen vertrek van Gerd Leers als burgemeester. Een jaar later was hij waarnemend burgemeester in Moerdijk na de brand op het terrein van Chemie-Pack. De zittende burgemeester Wim Denie ging er met vervroegd pensioen.

In 2013 bluste hij als informateur de brand in politiek Meerssen, nadat daar het voltallige college van burgemeester en wethouders was gevallen.