Junaid I. heeft vrijdag in hoger beroep opnieuw tien jaar cel opgelegd gekregen, omdat de Pakistaan in 2018 een aanslag op PVV-leider Geert Wilders had voorbereid. Hij was boos op de politicus vanwege zijn voornemen om een wedstrijd voor cartoons van de profeet Mohammed te organiseren.

Het hof laat weten dat is meegewogen dat I. van plan was een parlementariër te vermoorden en dat dit als een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat wordt gezien.

I. werd in augustus 2018 aangehouden op station Den Haag Centraal. Een dag ervoor had hij in een video op Facebook een aanslag op Wilders of de Tweede Kamer aangekondigd. De verdachte was boos over de cartoonwedstrijd en kwam speciaal vanuit Frankrijk naar Nederland "om de wedstrijd te stoppen".

In de video vertelt I. dat zijn doelwit "alleen die 'onbeschaafde' is". "Ik zal alleen terugkeren als ik in mijn missie geslaagd ben", zegt hij in de video.

Onder meer uit onderzoek van gedragsdeskundigen is gebleken dat het gevaar voor herhaling groot is. I. heeft een hang naar gewelddadig extremisme.

De verdachte zei tijdens de behandeling van de zaak dat de doodsbedreiging niet letterlijk moet worden opgevat. De rechtbank had I. eveneens tien jaar cel opgelegd. I. ging in hoger beroep.