CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt vrijdag spijt te hebben van zijn schaatsrondje in Thialf. Daarover ontstond donderdag veel verontwaardiging. "Ik had dit niet moeten doen", laat de minister in een eerste reactie weten.

De CDA-leider besloot de avond voor zijn bezoek aan Thialf dat hij een paar rondjes zou gaan schaatsen met topschaatser Sven Kramer. "Dat had ik gewoon niet moeten doen", vindt hij. Hij zegt dat hij zich zo goed mogelijk aan de regels probeert te houden, maar dat hij nu toch "ruiterlijk" moet erkennen dat hij de verleiding om de schaatsen onder te binden had moeten weerstaan.

Hoewel hij al in schaatstenue aankwam bij Thialf, blijft hij benadrukken dat het gaat om een werkbezoek en niet per se een campagnestunt. "In het kader van de campagne laat je je ook gewoon informeren", zegt hij.

Het schaatsen kwam Hoekstra eerder al op stevige kritiek te staan van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). "Dit kan echt niet. Ik snap dat het verleidelijk is, maar de binnensportlocaties zijn dicht en dit had niet mogen gebeuren", aldus de minister tegenover de NOS. Hoekstra heeft daar naar eigen zeggen "niet goed over nagedacht", erkent hij nu.

Van Ark noemt de ontstane situatie bovendien "heel wrang, omdat we zo graag met zijn allen uit deze situatie willen komen". "Dat betekent dat we een beetje geduld moeten hebben", aldus de bewindsvrouw. Van Ark wil niet spreken van privileges voor ministers. "Ik geloof niet in privileges voor ministers en bestuurders."

Ook andere ministers keuren de actie af. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vindt het goed dat collega's hem erop aanspreken. Zowel Wouter Koolmees van Sociale Zaken als Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel vinden het "verleidelijk" om commentaar te geven, maar zien daar toch vanaf. Carola Schouten van Landbouw vindt het belangrijk dat ministers het goede voorbeeld geven.

CDA-ministers gingen eerder in de fout

Hoekstra is niet de eerste minister die in de fout gaat. Eerder kwamen zijn CDA-collega's Ferd Grapperhaus en Ank Bijleveld al onder vuur te liggen.

Afgelopen september ontstond ophef over de bruiloft van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), waar de coronaregels niet goed werden nageleefd.

In december lag het kerkbezoek op Kerstavond van minister Bijleveld (Defensie) onder een vergrootglas, aangezien werd geadviseerd diensten digitaal te houden of in ieder geval met zo min mogelijk bezoekers.