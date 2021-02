RaRa-activist René Roemersma is woensdag op 62-jarige leeftijd overleden. Roemersma was het enige voor de rechtbank verschenen lid van de links-radicale groepering die in de jaren tachtig en negentig aanslagen pleegde in Nederland.

De aanslagen die de Revolutionaire Anti Racistiese Aktie (RaRa) vorige eeuw pleegde, hadden alleen materiële schade tot gevolg, maar die liep in de tientallen miljoenen guldens. De actiegroep pleegde de aanslagen vanuit de felle overtuiging dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika bestreden moest worden.

Doelwit van de aanslagen waren dan ook bedrijven die actief waren in Zuid-Afrika. De RaRa eiste dat deze bedrijven zich terug zouden trekken uit het land. Dat lukte in het geval van Makro: nadat de vestiging in het Limburgse Nuth op 10 januari 1987 in vlammen opging, trok de eigenaar van het bedrijf zich terug uit Zuid-Afrika.

In het begin van de jaren negentig voerde de RaRa ook actie tegen het asielbeleid in Nederland, waarbij ze meerdere aanslagen pleegde. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) noemde de acties van de RaRa "politiek gewelddadig activisme".

In hoger beroep vrijgesproken

Roemersma was het enige lid van de RaRa dat uiteindelijk is veroordeeld voor de aanslagen. Hij werd op 11 april 1988 samen met een aantal anderen opgepakt wegens betrokkenheid bij de aanslagen, maar alleen hij verscheen uiteindelijk voor de rechtbank. Die legde hem vijf jaar gevangenisstraf op.

In het hoger beroep werd Roemersma echter vrijgesproken van vijf van de zes aanklachten, omdat het bewijs daarvoor onrechtmatig was verkregen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor één mislukte aanslag, waarvoor hij achttien maanden celstraf kreeg, waarvan zes voorwaardelijk.

Roemersma bekende op tv betrokkenheid bij aanslagen

In 2010 kwam Roemersma in opspraak nadat hij in het tv-programma Andere Tijden van de NPO bekende betrokken te zijn geweest bij de aanslagen op drie Makro-vestigingen. Hiervoor was hij nog niet veroordeeld. De misdaden waren destijds echter verjaard, waardoor hij niet meer vervolgd kon worden.

In het programma sprak Roemersma ook over zijn tijd bij de RaRa. "Het was een soort alles-of-nietshouding. Van verzet tegen de Staat, tegen de overheid en de verburgerlijking."