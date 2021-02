Als vermoeidheid en hoofdpijn worden opgenomen in de lijst met klachten op basis waarvan je een coronatest kunt ondergaan, kunnen mogelijk meer besmettingen opgespoord worden. Dat stellen Britse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Infection, waar de Volkskrant vrijdag over schrijft.

Door de uitbreiding van de lijst met klachten kunnen mogelijk duizenden milde gevallen extra in beeld komen, waardoor de gezondheidsautoriteiten volgens de onderzoekers 92 procent van alle gevallen kunnen ontdekken.

Met de toevoeging van diarree als klacht loopt dit percentage op tot 96 procent, stellen de onderzoekers in hun analyse. Op basis van de gebruikelijke klachten - waaronder benauwdheid, geur- en smaakverlies, hoesten en koorts - komen de autoriteiten 69 procent van alle gevallen op het spoor.

"Onze belangrijkste boodschap is dat atypische COVID-19 veel vaker voorkomt dan wordt gedacht", citeert de Volkskrant de uit Nederland afkomstige onderzoeksleider, internist-infectioloog Edde Loeliger.

"Tot onze verbazing komt de klacht vermoeidheid het meeste voor. Door dat symptoom toe te voegen, voeg je een groot aantal positieven toe, zonder dat het veel extra testen kost." Doordat mensen regelmatig last kunnen hebben van hoofdpijn en vermoeidheidsklachten, leggen velen de link met het coronavirus niet, besluit Loeliger.

Het onderzoek resulteert mogelijk in een gewijzigde lijst met kernsymptomen, laat het RIVM aan het dagblad weten. Het OMT moet zich te zijner tijd nog over de voorgestelde wijzigen buigen.