Deze week is de achtduizendste foto gevonden van de in Margraten begraven Amerikaanse militairen. Daarmee hebben vier op vijf in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Amerikanen die in het Zuid-Limburgse dorp hun laatste rustplaats vonden, een gezicht gekregen. Dat heeft de Fields of Honor Foundation donderdagavond bekendgemaakt.

Op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten liggen Amerikaanse soldaten die bij hun opmars door West-Europa omkwamen. De zoektocht naar hun foto's begon bijna zeven jaar geleden. Met het bereiken van de nieuwe mijlpaal ontbreekt de foto van nog 'slechts' negentienhonderd militairen, aldus de organisatie.

De achtduizendste foto is die van de toen 24-jarige George Hume uit San Bernardino, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Hume maakte deel uit van de bemanning van een bommenwerper, die op 28 juli 1943 na meerdere Duitse aanvallen in brand vloog en in de Noordzee stortte. Hoewel zijn lichaam nooit gevonden werd, wordt hij herdacht op de Muren der Vermisten op de Amerikaanse Begraafplaats.

Een Amerikaanse vrijwilliger van het project De Gezichten van Margraten spoorde de foto op bij Hume's nabestaanden, die nog in het bezit bleken van een foto van de man in legeruniform en enkele jeugdfoto's.

Veel vrijwilligers zijn op zoek naar foto's van gesneuvelden voor het eerbetoon De Gezichten van Margraten. Dat vindt eens in de twee jaar plaats rond 4 en 5 mei in Margraten. Daarbij worden foto's van de overledenen bij hun graven en namen op de Muren der Vermisten geplaatst. Voor het eerst gebeurde dat in 2015. Toen waren er nog maar 3.300 gezichten bekend. In verband met corona moest het eerbetoon vorig jaar afgelast worden.