Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet over tot vervolging van verdachten inzake de vernielingen dan wel bekladdingen van twee Indische monumenten. Het Monument Indië-Nederland in Amsterdam en het beeld van Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag werden in juni beklad.

Volgens het OM is er geen zicht op concrete verdachten en ontbreekt daardoor een zogeheten opsporingsindicatie. Daarom wordt er niet overgegaan op vervolging.

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) vindt die beslissing "onbegrijpelijk" en gaat via een beklagprocedure proberen alsnog vervolging te bewerkstelligen. Er is aangifte gedaan tegen de Indonesische actiegroep Aliansi Merah Putih (AMP) wegens vernieling en groepsbelediging.

De aangifte wegens groepsbelediging is gebaseerd op berichten op internet, waarin onder meer werd opgeroepen nog meer monumenten te vernielen. Het OM laat weten dat "er geen sprake is van groepsbelediging omdat het niet gericht was op een groep mensen wegens hun ras".

FIN-voorzitter Hans Moll noemt de beslissing van het OM "gekunsteld en wrang". Hij vindt dat "dit soort aanvallen op onze gemeenschap niet zonder strafrechtelijke consequenties mogen blijven".

De organisatie deed ook aangifte nadat in augustus het Indisch Monument in Den Haag werd beklad, net als de gemeente Den Haag. De bekladding gebeurde ruim een dag voor de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Voor zover bekend is over die aangifte nog niet beslist.