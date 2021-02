Hans Schikan is donderdag als vaccinatiegezant aan de slag gegaan. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Schikan moet in kaart brengen hoe Nederland de vaccinproductie kan opvoeren.

Schikan, bestuurder van verschillende medicijnfabrikanten, gaat onder meer om de tafel met vaccinatiemakers over de prikproductie. Daarnaast hoopt hij van de producenten die voor Nederland COVID-vaccins leveren te horen welke eventuele obstakels er voor de opschaling van de vaccinproductie weggenomen moeten worden. Tot slot wil Schikan dialoog en samenwerking faciliteren, om zo het sluiten van contracten te stroomlijnen. Hij zal hierover medio maart verslag uitbrengen, meldt minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

De Kamer had op initiatief van het CDA gevraagd om zo'n vaccinatiegezant. In eerste instantie gaat Schikan in gesprek met betrokken partijen in Nederland, maar hij moet ook kijken met welke problemen internationale farmaceuten kampen en of Nederland kan helpen die op te lossen. Ook het Europees Parlement wil zo'n gezant, maar dan voor de productie van vaccins voor alle EU-landen. De Jonge wil dat Schikan kijkt of zijn bevindingen ook de Brusselse vaccinatiegezant kunnen helpen.