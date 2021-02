Zowel vader Azam S. als zijn zoon Tariq S. worden verdacht van corruptie in de haven van Rotterdam. Azam in zijn hoedanigheid als beveiliger bij Securitas en Tariq als douanier. Dat is donderdag duidelijk geworden in de rechtbank van Breda, waar alleen Tariq terechtstaat.

Azam is een van de medewerkers van beveiligingsbedrijf Securitas en wordt verdacht van betrokkenheid bij in de invoer van zeker vijf partijen cocaïne. In het geval van Azam gaat het om twee zendingen in de maand april vorig jaar van in totaal 1.350 kilo. Hij staat voor de rechtbank van Rotterdam met een grote groep medeverdachten terecht in een aparte strafzaak.

Zijn 26-jarige zoon begon in maart 2019 zijn opleiding als douanier in de haven van Rotterdam. Hij was werkzaam bij de afdeling fysiek toezicht, waar met name goederen en vrachten van schepen worden gecontroleerd. De man had echter toegang tot vrijwel alle systemen binnen de douane en dus ook het systeem Plato, waarmee je kan zien of een container gecontroleerd gaat worden, en zo ja welke.

Tarik S. niet verdacht van invoer drugs

In tegenstelling tot zijn vader wordt Tariq overigens niet vervolgd voor betrokkenheid bij de invoer van cocaïne, maar wel voor het schenden van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk en witwassen. Er werd iets meer dan 112.000 euro op zijn rekening gestort.

Volgens Tariq gaat het hier om geld dat hij heeft gewonnen met gokken en contante bedragen die hij heeft gekregen van zijn vader. Daarbij is opvallend dat er uit afgeluisterde gesprekken is af te leiden dat Tariq wist dat zijn vader zijn geld mogelijk niet eerlijk verdiende. Er wordt gesproken over "drugsgeld". De vriendin van Tariq zegt daarover: "Wij profiteren daar ook van."

Afbeelding van container duikt op in EncroChat

Dat Tariq zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden blijkt volgens het OM uit een afbeelding van een scherm waarop de raadpleging van een container te zien is. "Dat is de bak die op 12 (datum, red.) aankomt", valt te lezen in een EncroChat-gesprek tussen twee andere verdachten. EnncroChat is een versleuteld netwerk dat populair is onder criminelen.

De afbeelding zou door Tariq zijn verstuurd. Dit zou blijken uit de inloggegevens van de man, waaruit opgemaakt kan worden dat hij op 3 mei 2020 navraag heeft gedaan over de betreffende container. Hijzelf zegt hier nooit een afbeelding van te hebben gemaakt of te hebben verstuurd.

Tegen Tariq is een celstraf van dertig maanden geëist.