De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de zaak-Ruinerwold, hebben de rechtbank in Assen in een slachtofferverklaring gevraagd om een "veilige omgeving" te bewerkstelligen als de strafzaak tegen Van D. voortijdig eindigt. Die kans is donderdag zeer reëel geworden, omdat het Openbaar Ministerie kenbaar maakte de vader niet verder te willen vervolgen.

Volgens het OM is geen sprake van een eerlijk proces, omdat Van D. zichzelf niet kan verdedigen. De vader heeft ernstige hersenschade opgelopen als gevolg van een beroerte.

De 68-jarige man zit al bijna anderhalf jaar in voorlopige hechtenis, maar zou bij het staken van de vervolging op vrije voeten komen. Zijn vijf jongste kinderen hebben aangegeven dat zij opnieuw samen met hem willen wonen. Het OM stelt dat zij in het afgelopen anderhalf jaar "de samenleving hebben kunnen leren kennen" en er zelf voor kunnen kiezen om opnieuw met hun vader in afzondering te gaan leven. Alle kinderen van Van D. zijn inmiddels meerderjarig.

De oudste vier kinderen willen juist dat Van D. alsnog berecht wordt, zodat een rechter hun leed zou erkennen. Daarnaast verwachten de kinderen dat de vader alsnog "zijn macht zal uitoefenen" op de jongste kinderen, "omdat zij hem nog steeds als een soort messias beschouwen". Ook na zijn arrestatie is Van D. invloed op zijn kinderen blijven uitoefenen, stellen zij.

Mede daarom zou het strafproces moeten worden doorgezet, desnoods met de nodige aanpassingen, aldus de oudste kinderen. "Een kind mag zoiets nooit meemaken."

Van D. staat terecht voor vrijheidsberoving en misbruik

Van D. wordt ervan verdacht dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil vasthield op een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Ook stond hij terecht voor het misbruiken van twee van zijn kinderen.

Ook na zijn herseninfarct in 2016 zou Van D. thuis de baas zijn gebleven. Zijn vrouw overleed in 2004, Van D. gaf zijn oudste kinderen daarvan de schuld, omdat zij "onreinheid" het huis in brachten.