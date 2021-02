Hoewel de sneeuw pas net gesmolten is, krijgen we vanaf komend weekend te maken met zacht lenteachtig weer. De kans is zelfs aanwezig dat het een week lang warm blijft.

Op veel plekken in Nederland stijgt het kwik komend weekend tot 15 à 17 graden. In Limburg wordt het zondagmiddag mogelijk zelfs 19 graden.

Dat mogen we zo vroeg in het jaar gerust uitzonderlijk noemen, zegt Weerplaza. Uniek is het echter niet: vorig jaar werd op 16 februari 18 tot 19 graden gemeten in het zuidoosten. Toen was er echter ook sprake van bewolking en regen. "Dit weekend zal het echt lente zijn", aldus de weerdienst.

Doordat de wind uit het zuiden komt, krijgt het noordwesten van het land met wat minder hoge temperaturen te maken. Het water van het Markermeer, het IJsselmeer en de Waddenzee is namelijk nog erg koud.

Wanneer de wind over dat koude oppervlak waait, zal de lucht in korte tijd sterk afkoelen. Het gevolg daarvan is dat de temperaturen in bijvoorbeeld Friesland en zeker op de Waddeneilanden soms flink achterblijven.

'Natuur komt tot leven'

Omdat de warmte mogelijk een week aanhoudt, verwacht Weerplaza dat de natuur "tot leven" zal komen. Grassen beginnen weer te groeien en bij onder meer fruitbomen en klein struikgewas zullen de sapstromen snel op gang komen, wat op korte termijn tot de vorming van knoppen en ook zelfs al bloesem kan leiden.

Voor mensen met hooikoorts is dat minder goed nieuws: vooral graspollen zullen niet erg lang op zich laten wachten. Ook wordt er na donderdag voorlopig geen regen meer verwacht, waardoor de concentratie pollen alleen maar zal toenemen.