Gökmen T., de man die in maart 2019 een aanslag pleegde in een Utrechtse tram, heeft woensdag een bewaker neergestoken in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Dat melden Rijnmond en RTL nieuws donderdag.

De bewaker werd in zijn gezicht en nek gestoken en raakte daarbij lichtgewond, aldus Rijnmond. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

De aanleiding voor de steekpartij, die plaatsvond op de afdeling waar terroristen worden vastgehouden, is niet bekend.

T. werd in maart 2020 veroordeeld voor de tramaanslag in Utrecht. Hij kreeg levenslang voor het doodschieten van Roos (19), Daniël (28), Rinke (49) en Willem (74) met een terroristisch oogmerk, drie pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk en het bedreigen van zeventien personen met een terroristisch misdrijf.