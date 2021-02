Gökmen T., die in maart 2019 een aanslag pleegde in een Utrechtse tram, heeft woensdag een bewaarder neergestoken in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van Rijnmond.

De bewaarder werd in zijn gezicht en nek gestoken en raakte daarbij lichtgewond. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

De DJI meldt dat T. de bewaarder heeft gestoken met een scherp voorwerp dat hij in zijn cel heeft gemaakt. Er lijkt geen aanleiding te zijn geweest voor het incident. T., die verblijft op een afdeling waar terroristen worden vastgehouden, is in een strafcel geplaatst.

T. werd in maart 2020 veroordeeld voor de tramaanslag in Utrecht. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor het doodschieten van Roos (19), Daniël (28), Rinke (49) en Willem (74) met een terroristisch oogmerk, drie pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk en het bedreigen van zeventien personen met een terroristisch misdrijf.

Correctie: In een vorige versie van dit artikel schreven we dat het ging om een bewaker. Het bleek specifiek te gaan om een bewaarder. Dit is aangepast.