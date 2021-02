De dag begint met wat zon, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe.

In de middag neemt de bewolking verder toe en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen (stevig) regenen.

Tegen de avond trekt de neerslag via het oosten weg en klaart het weer op.

De middagtemperatuur is 5 of 6 graden op de Wadden tot plaatselijk 13 graden in het zuidoosten. De zuidenwind is matig tot krachtig.

