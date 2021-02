Het Openbaar Ministerie ziet er geen heil in om Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak, nog verder te vervolgen. Dat meldde het OM donderdag tijdens de zitting. Als gevolg van een hersenbloeding lijkt de 68-jarige man zijn proces niet goed te begrijpen. Ook kan hij nauwelijks communiceren.

De rechtbank neemt volgende week een besluit over het verder vervolgen van Van D. Maar aangezien het OM er niets meer voor voelt, en eerder ook deskundigen zeiden dat de zaak weinig zin heeft, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor er officieel een streep door het proces wordt gezet.

Van D. werd ervan verdacht dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil vasthield op een boerderij bij het Drentse dorp Ruinerwold. Ook stond hij terecht voor het misbruiken van twee van zijn kinderen.

Onduidelijk of hij vragen begrijpt

De vader is in 2016 getroffen door een ernstige hersenbloeding, wat voor veel schade in zijn linkerhersenhelft heeft gezorgd. Volgens de deskundigen kan hij antwoord op vragen geven door bijvoorbeeld te gebaren, maar dit betekent niet dat hij alle vragen ook daadwerkelijk begrijpt.

De deskundigen zeiden vorige week dat Van D. vanwege zijn aandoening niet terecht kon staan. "Het wordt al lastiger voor hem als je ontkennende zinnen gebruikt of vragen dubbel stelt", zo schetste de logopediste. "Hij lijkt vooral op het inhoudswoord in de zin te reageren en niet op het woord 'niet'."

Helft van testvragen fout

Ook zijn testen uitgevoerd met plaatjes. Zo toonden ze hem bijvoorbeeld afbeeldingen van een aap en vier andere dingen, waaronder een banaan. Hij moest dan aanwijzen dat de banaan bij de aap hoorde, maar scoorde de helft van de keren fout.

De neuropsycholoog liet na vragen van de rechtbank ook weten dat het onwaarschijnlijk is dat de toestand van de man de komende tijd nog drastisch zal verbeteren met bijvoorbeeld behandeling. Het meeste herstel treedt namelijk binnen een jaar na een hersenbloeding op.