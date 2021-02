Een 34-jarige man is woensdag vrijgesproken van het bezit van ruim 6 kilo drugs, omdat agenten volgens de rechtbank onjuist verslag hebben gedaan over de manier waarop de verdachte is aangehouden. Dat blijkt uit beelden van de aanhouding die zijn gemaakt door een zogenoemde politievlogger.

De rechtbank spreekt van "cruciale vormfouten" en daarom mag het bewijs niet tegen de man worden gebruikt. Ook het Openbaar Ministerie (OM) had vrijspraak gevraagd voor de man.

De verdachte werd op 17 juni 2020 met zijn auto op de A6 bij Almere aan de kant gezet omdat hij zijn telefoon in zijn handen zou hebben. Er werden na doorzoeking van zijn auto drugs aangetroffen, waarop de man werd aangehouden.

In het proces-verbaal dat is opgesteld door de agenten staat dat de man werd gevraagd om zijn rijbewijs en later naar een ander legitimatiebewijs. De man had beide niet zak en gaf zijn gegevens op.

In het proces-verbaal is vervolgens te lezen dat de agenten de man meedeelden dat ze zijn auto gingen doorzoeken om zijn identiteit vast te stellen, en dat de verdachte daarmee akkoord ging.

Vervolgens zou de agent in het dashboardkastje een tas hebben gezien die open was en waar iets wits in zat. De man zou daarop zijn verteld dat hij het recht had om te zwijgen, maar of hij kon verklaren wat er in de tas zat. De man antwoordde dat het Surinaams bakmeel was, waarop de rest van de auto werd doorzocht.

Filmpje van aanhouding op YouTube verschenen

Nadat de man al vastzat, bleek er op YouTube een filmpje van de aanhouding te staan dat gemaakt is door een politievlogger. Volgens de rechtbank is dit niet gemeld in het proces-verbaal.

Ook blijkt uit de beelden dat de agenten niet naar de naam van de man hebben gevraagd en zonder toestemming in het dashboardkastje en in de plastic tas keken. Die tas was niet open, zoals in het proces-verbaal staat vermeld, maar werd door de agent naar zich toe getrokken en daarna pas geopend.

Deze onwaarheden in het proces-verbaal zijn volgens de rechtbank dusdanige fouten dat de man is vrijgesproken. Het is niet duidelijk of de agenten doelbewust hebben gelogen of dat er een andere verklaring is voor de foutieve weergave in het proces-verbaal.