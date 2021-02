De politie heeft dinsdagmiddag in een kanaal in het Zeeuwse Sluis het lichaam aangetroffen van de vermiste Ichelle van de Velde. Naar het lichaam van de 29-jarige vrouw uit Oostburg was heel de dag gezocht.

Van Van de Velde was sinds 16 december geen spoor meer vernomen. In eerste instantie tastte de politie nog in het duister rondom de verdwijning van de vrouw. Zo werd eerst vermoed dat ze was opgepakt bij een illegaal feest in Barcelona, maar dit vermoeden bleek onterecht.

Een week geleden nam de zaak een wending toen een 44-jarige vrouw uit Aardenburg werd opgepakt in verband met de vermissing van Van de Velde. De verdachte, een bekende van het slachtoffer, had een winkel in dezelfde straat waar Van de Velde een naaiatalier had.

In eerste instantie werd de vrouw verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming van de Zeeuwse, maar nadat verdachte sporen in de winkel van de vrouw werden aangetroffen, werd de aanklacht verzwaard naar moord.

De vrouw is vooralsnog de enige verdachte in de zaak.