De Hoge Raad heeft dinsdag de voorwaardelijke veroordeling van een agent van zes maanden voor het mishandelen van Mitch Henriquez met de dood tot gevolg in stand gelaten en is daarmee definitief. De man kwam in 2015 te overlijden na zijn aanhouding op een muziekfestival in Den Haag.

De agent die tot de voorwaardelijke straf is veroordeeld, is degene die in 2015 de nekklem toepaste bij Henriquez. Een tweede agent die werd vervolgd werd door het hof eerder al vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in zijn geval niet in cassatie.

Henriquez bezocht in juni 2015 een muziekfestival in Den Haag en riep in beschonken toestand tegen een groep agenten dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij naar zijn kruis. Henriquez negeerde de waarschuwingen en werd daarop aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

In totaal vijf agenten hielden Henriquez in bedwang, waarbij volgens het OM twee agenten disproportioneel geweld gebruikten. De man wiens straf dinsdag in stand is gehouden, is de agent die een nekklem toepaste. Gezien de daaraan verbonden risico’s was die nekklem onrechtmatig, aldus het Hof. De dood van Henriquez was de agent dan ook aan te rekenen.

Een uitspraak van het hof die volgens de Hoge Raad "niet onjuist of onbegrijpelijk" is. En daarom in stand kan blijven. Dat de agent geen bedoeling had om Henriquez wat aan te doen, doet daar niks aan af.

Tijdenlang onrustig

Na de fatale arrestatie van de Arubaanse man was het tijdenlang onrustig in de Haagse Schilderswijk. De agenten bleven zowel in de rechtbank als bij het hof afgeschermd en anoniem. Ze zaten in een aparte kamer en hun stem werd vervormd.

Dat was nodig, omdat zij en hun gezinnen ernstig bedreigd werden na de arrestatie. De familie van Henriquez heeft meerdere keren geprobeerd hun identiteit te achterhalen. Dat is tot nu toe niet gelukt.