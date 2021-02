Een bedrijfspand in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag zwaar beschadigd geraakt door een explosie, zo meldt de politie. De gevel van het pand aan het Keurenplein in de wijk Osdorp is weggeblazen door de ontploffing.

De politie kreeg rond 0.30 uur een melding over de explosie. Het zou gaan om een bedrijf dat mobiele telefoons repareert, meldt AT5.

Bij de explosie zijn geen slachtoffers gevallen. Het is nog onduidelijk hoe de explosie is ontstaan en of ook andere panden beschadigd zijn geraakt.

De politie doet onderzoek naar het incident.