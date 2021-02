In een restaurant aan de Hardenbergerweg in het Overijsselse Geesteren is in de nacht van maandag op dinsdag rond 4.00 uur een uitslaande brand ontstaan. De brandweer heeft opgeschaald naar een zeer grote brand.

De brand begon in het eetgedeelte van het restaurant, maar inmiddels staat het hele pand in lichterlaaie. Volgens de brandweer moet het gebouw als verloren beschouwd worden. Een naastgelegen woning is ontruimd.

Er zijn een watertransportsysteem en meerdere tankwagens met extra bluswater opgeroepen.

Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de brandweer. Er zijn meetploegen aanwezig om metingen uit te voeren in de rook.