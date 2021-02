Een restaurant in het Overijsselse Geesteren is in de nacht van maandag op dinsdag volledig in de as gelegd, zo meldt de brandweer.

De brand brak dinsdagochtend rond 4.00 uur uit. Het vuur begon vermoedelijk in het eetgedeelte van het restaurant, waarna het hele pand in brand vloog.

Diverse hulpdiensten en bluswagens waren snel ter plaatse, maar het restaurant was niet meer te redden. Een naastgelegen woning is ontruimd.

De brandweer denkt nog de hele ochtend bezig te zijn met nablussen en waarschuwt mensen voor de rook die daarbij vrijkomt. Meetploegen hebben geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand.