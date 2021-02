De temperatuur is dinsdag in het hele land boven 0 en daarmee is een einde gekomen aan het winterweer. Het kan regenen, maar af en toe breekt ook de zon door.

De dag begint met bewolking en motregen. Lokaal kan het nog glad zijn. Het regengebied trekt van het zuiden naar het noorden. Later in de ochtend en in het begin van de middag breekt af en toe de zon door, vooral in het midden en zuiden van het land.

Dinsdagmiddag wordt het 6 graden in Groningen en rond de 12 graden in Limburg, bij een matige zuidelijke wind. In de namiddag en avond gaat het vanuit het westen wederom regenen.

Ook woensdag is het vaak bewolkt met soms wat regen. Het wordt dan 9 tot 11 graden.

