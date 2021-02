Sommige doelen van het Klimaatakkoord 2030 komen nu al in gevaar als er niet snel wordt geïnvesteerd in het Nederlandse stroomnet, schrijft NRC op basis van een rapport van onderzoeksbureau CE Delft.

Een van de doelen van het Klimaatakkoord is dat industriële bedrijven schoner gaan produceren. Bijvoorbeeld door over te stappen op elektrische boilers en warmtepompen en niet langer warmte te halen uit aardgas. Daarvoor is een uitbreiding van het stroomnet noodzakelijk.

Om het stroomnet te verzwaren zijn investeringen van bedrijven en netbeheerders nodig. Dat moet op korte termijn gebeuren, omdat sommige doelen van het Klimaatakkoord anders niet gehaald worden. Dat is de conclusie van het onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.

Volgens het onderzoek zijn de doorlooptijden om investeringen te realiseren in Nederland vaak lang. Het gaat hierbij om aanpassingen in de industrie en bebouwde omgeving, de versterking van het elektriciteitsnet en de extra opwekking van schone stroom. De nieuwe regering zou daarom onmiddellijk moeten beginnen met elektrificatie en groene waterstof, om te voorkomen dat achter de feiten aangelopen wordt.

Snelle besluitvorming om het net tijdig te kunnen aanpassen is noodzakelijk, aldus de opdrachtgevers. Ook moet volgens hen worden gekeken naar het inkorten van vergunningsprocedures.