Gebruik voortaan geen serviesgoed, zoals koffiebekers, van bamboe of maïsvezels meer. Dat adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maandag. Bij gebruik bestaat een kans dat er te veel van de stof formaldehyde in je eten of drinken terechtkomt.

Bamboe en maïsvezels worden verwerkt in zogeheten melaminekunststof. Zulk servies blijkt echter gifstoffen af te geven wanneer het in contact komt met warmte. Dat kan leiden tot maagirritatie en maagzweren. De NVWA laat dergelijke producten uit de winkel halen.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft ook in een Kamerbrief dat de NVWA en Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseren om het servies van bamboemelamine, waar onder meer bekers en schaaltjes van worden gemaakt, niet meer te gebruiken.

De NVWA laat importeurs en aanbieders van deze producten weten dat zij de producten meteen uit de handel moeten halen. Als ze het blijven verkopen, worden ze berispt.

'Beter helemaal niet meer gebruiken'

"Inmiddels informeren de NVWA en het Voedingscentrum de consument dat zij er beter aan doen deze producten niet meer als serviesgoed te gebruiken", aldus Van Ark.

Wanneer mensen stoppen met het gebruiken, verdwijnt ook het gezondheidsrisico direct, schrijft de minister. "Het is onwaarschijnlijk dat zich na het stoppen van het gebruik nog klachten zullen ontwikkelen."

Melaminekunststof niet voor kleine kinderen

Het Voedingscentrum adviseert bovendien om servies gemaakt van alleen melaminekunststof, zonder toevoeging van bamboe of mais, niet te gebruiken voor warm eten en drinken voor kinderen tot drie jaar.

De huidige Europese norm voor melamine is volgens BuRo namelijk niet beschermend voor kinderen. Van Ark heeft het onderwerp in Brussel op de agenda laten zetten, schrijft ze.