Ruim veertigduizend mensen hebben zich afgelopen weekend op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gemeld na een val op het ijs. De meest voorkomende letsels waren gebroken polsen, heupen en schouders, aldus de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT).

De NVT maakte een ronde langs twintig representatieve ziekenhuizen in Nederland om het aantal schaatsongevallen van het afgelopen weekend in kaart te brengen. Uit die rondgang bleek verder dat de meeste patiënten alleen in het gips gingen. Meer dan duizend mensen werden met spoed geopereerd.

Artsen voerden zaterdag en zondag gemiddeld twintig traumaoperaties per ziekenhuis uit, terwijl dit er normaal twee tot vier zijn per ziekenhuis, meldt de NVT. De vereniging schat dat de komende twee weken per ziekenhuis gemiddeld nog 35 tot 40 botbreukoperaties moeten plaatsvinden. Dit aantal loopt waarschijnlijk op door de ijzel op maandag.

Ziekenhuizen waren voorbereid op de toename aan schaatsslachtoffers. Zo hadden spoedeisende hulpafdelingen extra personeel ingeroosterd. Ook werden extra operatiekamers beschikbaar gesteld en draaiden traumachirurgen en andere medisch specialisten dubbele diensten.

De valpartijen op het ijs bezorgden ziekenhuizen "een behoorlijke extra hoeveelheid werk, opnames en operaties". Desondanks hebben hospitalen alles in het werk gesteld om iedereen te helpen, aldus de NVT.

Ook voor het weekend hadden ziekenhuizen het al extra druk vanwege het winterweer. Demissionair premier Mark Rutte had Nederlanders van tevoren opgeroepen om voorzichtig te zijn. "Realiseer je dat ziekenhuizen niet zitten te wachten op allerlei botbreuken", zei hij.