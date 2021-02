Koning Winter heeft ons land nog maar net verlaten, maar toch lijkt het erop dat Nederland komend weekend zowaar een voorproefje van de lente krijgt. Weerplaza spreekt maandag van een "opmerkelijke ommezwaai".

Alle weermodellen wijzen er volgens de weerdienst op dat de zon vanaf vrijdag gaat doorbreken. Door de invloed van een hogedrukgebied boven Midden-Europa en weerdepressies op de Atlantische Oceaan komt zuidelijke, zeer zachte lucht onze kant op. Hierdoor kan het komend weekend in het oosten van het land mogelijk 15 tot 18 graden worden.

Zulke hoge temperaturen zijn zeer uitzonderlijk voor februari, maar de snelheid waarmee we van diepwinterweer naar lenteachtig weer gaan, is misschien nog wel uitzonderlijker. Meestal zit daar wel wat meer tijd tussen. Zo duurde het bij de vorige zeer snelle temperatuurstijging in maart 2005 twaalf dagen totdat het kwik een sprong had gemaakt van -20 naar 17 graden, aldus Weerplaza.

Hoewel de weersverwachting er gunstig uit lijkt te zien, moeten nog de nodige slagen om de arm gehouden worden, benadrukt de weerorganisatie. Zo kunnen kleine weersinvloeden grote gevolgen hebben. Schuift er bijvoorbeeld een wolk voor de zon, dan is het in deze tijd van het jaar al gelijk een stuk kouder. Ook een aantrekkende wind kan nog roet in het eten gooien.

Verder kunnen de temperaturen volgens Weerplaza de komende nachten nog flink onderuitgaan. Ook duren de dagen in vergelijking met de lente nog kort, waardoor de aangename periode tussen 12.00 uur en 17.00 uur zit.

Tot slot zijn de grote sneeuwhopen en het ijs op de sloten niet zomaar gesmolten deze week. "Mocht het dit weekend inderdaad tot een paar uur prachtig lenteweer komen, dan kunnen we 's middags in de tuin zitten en ons drankje koelen in de sneeuwresten die er misschien nog liggen", aldus Weerplaza.