Weggebruikers kregen maandagochtend in heel het land te maken met ijzel. Op wat blikschade na, heeft de verraderlijke gladheid echter niet tot grote problemen geleid, zegt de ANWB in gesprek met NU.nl.

"Mensen hebben goed naar code rood geluisterd: er waren echt een stuk minder auto's op de weg", aldus een woordvoerder van de ANWB.

"Lokaal zijn er wel wat kleine ongelukken gebeurd, maar de grotere ongevallen bleven gelukkig uit. Dat er goed gestrooid is, hielp daar ook aan mee."

De ongelukken vonden vooral plaats in het noorden van het land. Zo raakte op de N7 bij Sneek een auto van de weg. Op de A31 bij Dronrijp is een auto op zijn kant beland.

Maandagochtend gold code rood voor het grootste deel van Nederland, met uitzondering van Zeeland en Zuid-Holland. Aan het begin van de middag was de ijzel door de oplopende temperatuur nagenoeg overal verdwenen. Het laatste gebeurde dat in het noordoosten.

NS rijdt reguliere dienstregeling, test- en prikstraten weer open

Vanwege code rood was het spannend of de NS vanaf maandag weer volgens de gebruikelijke dienstregeling kon rijden. Er werd gevreesd dat de medewerkers door de verwachte gladheid moeilijk op het werk konden komen, maar daar was geen sprake van.

De test- en vaccinatielocaties van de GGD's bleven maandagochtend dicht vanwege de weersomstandigheden, maar de meeste locaties worden maandagmiddag weer geopend. Alleen in Drenthe blijven alle locaties voor vaccinaties en het afnemen van coronatests de hele dag dicht.