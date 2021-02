Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de 22-jarige Sumanta Bansi door Dwarka B. en diens zoon Manodj is omgebracht omdat ze zwanger was geraakt van laatstgenoemde, zo blijkt uit de eerste pro-formazitting tegen de mannen. "Het was een schande voor Dwarka en de familie-eer kwam in het geding", vertelde de officier van justitie.

Bansi kwam in 2016 vanuit Suriname naar Nederland om biomedische wetenschappen te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Dat jaar trok de jonge vrouw ook in bij de familie B. in Hoorn, kennissen van haar familie.

In 2017 bleek Bansi zwanger te zijn geraakt van de getrouwde veertigjarige Manodj. Uit berichten naar onder meer haar decaan bleek dat de vrouw door Manodj en zijn vader onder druk is gezet om een abortus te laten plegen.

In februari 2018 raakte Bansi opnieuw zwanger en ditmaal was ze vastbesloten het kind te houden en op te voeden. Dit zorgde volgens het OM "op z'n zachtst gezegd voor onenigheid in het huishouden".

In een mail aan haar decaan schreef Bansi dat het in huis weer "herrie" was. "Dus ik neem aan dat ze hetzelfde gaan doen als de vorige keer." Hiermee doelde de vrouw op het feit dat ze haar de vorige keer tot een abortus hadden aangezet. Kort daarna, rond 18 februari 2018, verdween ze.

"Het was een hooglopende conflictsituatie", zei de officier van justitie, die in de zwangerschap een mogelijk motief voor een misdrijf ziet. "Hij was op de hoogte van de onwenselijke relatie tussen zijn zoon en haar. Hij kon daarop worden aangekeken, als hoofd van het gezin. De zwangerschap was een schaamte voor zijn familie."

Manodj besprak weggooien moordwapen

Kort na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin de vermissing van Bansi werd behandeld, hoorde de politie in een afgeluisterd gesprek hoe Manodj zei: "Aiaiai, ik heb haar gewoon vermoord." Ook sprak hij met zijn broer over een weggegooid moordwapen en bespraken de twee hoelang het duurde voordat een begraven lichaam vergaat.

Volgens Theo Hiddema, de advocaat van Dwarka, is het bewijs tegen zijn cliënt flinterdun. "De zaak is zo dood als een pier", zei hij. Zo wees de advocaat erop dat het jaren duurde voordat de verdachten werden opgepakt. De vrouw en de broer van Manodj hebben ook enige tijd vastgezeten, maar zijn op vrije voeten. Ze worden nog wel als verdachten gezien.

De politie denkt dat Bansi is begraven in het Robbenoordbos. Meerdere zoekacties in dit grote bos in de kop van Noord-Holland hebben nog niet tot de vondst van de vrouw geleid.

Het is nog onbekend wanneer de volgende zitting in de zaak plaatsvindt.