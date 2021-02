De identiteit van de zwaar gehandicapte man die vorige week in Rijswijk in de vrieskou was achtergelaten, is nog altijd onbekend. Dat bevestigt de politie maandag aan NU.nl na berichtgeving van Omroep West.

De politie is volop bezig met het onderzoek, maar dat wordt bemoeilijkt omdat de man vanwege zijn handicap niet kan praten. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich.

Wel werd bij de man een briefje gevonden. Hierin was te lezen dat "zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos is en dat hij daarom is achtergelaten", aldus de politie.

De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag door een voorbijganger gevonden in de buurt van de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen.

Een wethouder laat aan Omroep West weten dat hard wordt gewerkt om een veilig onderkomen voor de man te zoeken. "We zijn heel erg geschrokken", aldus de wethouder.