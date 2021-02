Op maandagochtend regent het in het westen van het land. Door de koude ondergrond kan dat lokaal voor ijzel zorgen. Het KNMI heeft code rood afgekondigd vanwege gladheid op de wegen.

Vooral in het oosten is maandagochtend enige tijd kans op gladheid door ijzel. De regen trekt geleidelijk oostwaarts. Tot ver in de middag valt regen of motregen. Later wordt het vanuit het westen uit droger, maar het blijft maandag bewolkt.

De wind draait naar zuid tot zuidwest en het wordt 2 graden in Groningen tot 7 graden in Zeeland.

Dinsdag wordt het 8 tot 11 graden. Het is bewolkt en in de loop van de dag volgt regen.

De code rood van het KNMI geldt vanaf 3.00 uur voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Vanaf 5:00 voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Vanaf 7.00 uur voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.

