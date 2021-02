Vanwege voorspelde gladheid op de weg blijven maandag op veel plekken in Nederland de basisscholen en opvang dicht. Het KNMI gaf zondag een weeralarm af, vanaf maandagochtend geldt code rood.

Lokale media melden dat veel scholen de deuren sluiten omdat de schoolgebouwen mogelijk slecht bereikbaar zullen zijn. Sommige scholen openen mogelijk later maandag de deuren. Sommige kinderen hebben een dag vrij, andere kinderen volgen online lessen.

Het KNMI heeft voor maandagochtend code rood afgegeven vanwege ijzel. Als gevolg daarvan krijgen weggebruikers in heel Nederland te maken met verraderlijke gladheid.

RTV Drenthe meldt dat alle openbare basisscholen in de provincie en de noodopvang niet open gaan. In Overijssel gaat het om "meerdere scholen", aldus RTV Oost. Ook in Utrecht veel gesloten scholen, hoewel sommige schoolbesturen tot maandag willen wachten met een besluit, meldt RTV Utrecht. Rijnmond meldt dat onderwijskoepel BOOR alle basisscholen dicht houdt in de regio Rotterdam.

Volgens Omroep West adviseert de PO-Raad ouders om de ouder-apps in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen. Vorige week maandag hielden ook veel scholen de deuren dicht, toen vanwege de sneeuwval.

In de regio Zuid zijn de scholen dicht omdat het daar voorjaarsvakantie is. Die begint voor de regio's Noord en Midden pas komende vrijdag.

Op sociale media laten ook veel mensen weten dat de school van hun kinderen maandag dicht blijft. "En toen waren we morgen weer lekker thuis. Wat een gekke tijd", zei iemand zondagavond op Twitter. Iemand anders stelt: "Brengen we de kinderen toch na de ochtend naar school." Bij sommigen is er onbegrip over het feit dat de scholen niet open gaan.

Eerder zondag werd al bekend dat GGD-locaties voor coronatests of vaccinaties maandagochtend dicht blijven. Ook sommige bibliotheken blijven uit voorzorg dicht.