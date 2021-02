Komende week komt er een einde aan de sneeuw- en schaatspret en start een grote dooiaanval met temperaturen boven de 0 graden. In de nacht van zondag op maandag gaat code rood in en waarschuwt het KNMI voor grote risico's voor weggebruikers vanwege gladheid en ijzel.

In de nacht van zondag op maandag ligt de temperatuur nog rond het vriespunt. Vanuit het westen volgt regen wat door de koude ondergrond lokaal voor ijzel kan zorgen.

Maandag geldt code rood en wordt er gewaarschuwd voor grote risico's voor weggebruikers en kans op ontregeling van het openbaar vervoer. "Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is", meldt het KNMI. De gladheid zal in de loop van de ochtend verdwijnen. In de middag wordt regen en bewolking voorspeld met 2 graden in Groningen tot 7 graden in Zeeland.

Dinsdag gaat het verder dooien met plaatselijk temperaturen van 8 graden. Op sommige plaatsen wordt het 3 tot 5 graden of iets kouder en kan er plaatselijk mist ontstaan door de aanvoer van wind over de ijsvelden vanaf het IJsselmeer of de Waddenzee.

Daarna overheerst woensdag en donderdag bewolking en af en toe wat regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 11 graden met een matige zuidwestenwind. In de nacht kan het langs de kust en in het noodwesten harder waaien.

Tegen het weekend komt er geleidelijk meer zon. Dat begint vrijdag met een temperatuur tussen de 7 en 9 graden. Het weekend wordt droog en zacht. Zaterdag en zondag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur kan regionaal oplopen tot 14 of 15 graden. Na het weekend wordt het iets minder zacht, maar van nogmaals een winterse week lijkt geen sprake.