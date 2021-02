In verschillende steden is zondagmiddag meer politietoezicht ingezet omdat er te veel carnavalsvierders aanwezig zijn. Volgens de politie hebben zich op het Vrijthof in Maastricht zo'n 250 mensen verzameld. In Tilburg worden feestgangers naar huis gestuurd.

De sfeer in Maastricht is vreedzaam. De politie heeft mensen gevraagd om weg te gaan, maar daaraan werd in eerste instantie geen gehoor gegeven, meldt een woordvoerder. Als een tweede verzoek van de handhavers ook wordt genegeerd, worden er boetes uitgeschreven. Ook op het Pancratiusplein in Heerlen zijn enkele tientallen mensen bijeengekomen om de eerste carnavalsdag te vieren.

Ook in Tilburg is extra toezicht omdat het zaterdagavond op het Piusplein te druk werd met feestgangers. Hoeveel mensen er aanwezig waren, is volgens een woordvoerder lastig te zeggen. "Maar het was te druk". Inmiddels is het opnieuw zo druk dat de coronamaatregelen niet kunnen worden nageleefd. De carnavalsvierders worden daarom naar huis gestuurd.

De Tilburgse politie adviseerde eerder via Twitter dat mensen in een 'anderhalvemeterpolonaise' naar huis moeten als het te druk wordt in de stad.

Noodbevel maakt einde aan alternatieve carnavalsoptocht

Een alternatieve carnavalsoptocht in het Overijsselse Geesteren is zondag gestaakt, nadat de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Dat meldt de gemeente Tubbergen, waar Geesteren onder valt, in een verklaring op de website.

Aan de optocht van de jeugdcarnavalsvereniging de Kroegtijgers deden ongeveer veertig auto's mee. Enkele waren voorzien van aanhangwagens met muziek. De gemeente en politie zijn in beraad over verdere stappen tegen de vereniging.



Na een oproep van de Kroegtijgers voor de alternatieve optocht, nam de gemeente naar eigen zeggen zaterdagavond contact op met de voorzitter van de vereniging. In dat gesprek zou de voorzitter "nadrukkelijk" zijn gewaarschuwd de optocht niet door te laten gaan.